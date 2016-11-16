У "Київводоканалі" закликають мешканців столиці відповідально ставитися до справності лічильників

ПАТ «Київводоканал» почав процедуру переведення споживачів з непридатними чи неперевіреними лічильниками води на загальну тарифікацію. За результатами державно повірки приблизно тисячу мешканців столиці повідомили про те, що їхні лічильники знаходяться у непридатному стані. Про це сьогодні, 16-го листопада, повідомляє перес-центр Київської міської адміністрації, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що у «Київводоканал» застерігали деяких мешканців столиці про те, що їм потрібно замінити лічильники на нові. Але вже під час перевірки було встановлено, що близько 55 осіб все таки не послухалися застереження і продовжують користуватися непридатними обліковими приладами. «Згідно чинного законодавства України, таких осіб було переведено на розрахунок за показниками загальнобудинкового лічильника. А якщо такого немає, то люди платитимуть за нормами водоспоживання», - зазначили у повідомленні.
В той самий час у інформаційному листі наголосили, що київське підприємство буе і надалі перевіряти лічильники води. У «Київводоканалі» закликають мешканців міста слідкувати за своїми лічильниками та наголосили, що повірений лічильник – це гарант того, що ви будете платити за ті обсяги, які ви використали.
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