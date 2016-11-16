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Прокурор вимагає ввести нову заставу для Ємельянова

Прокурор вимагає ввести нову заставу для Ємельянова
Прокуратура просить встановити новий розмір застави для судді Вищого госпсуду, якого підозрюють у протизаконному втручанні до автоматизованої системи розподілу справ та роботи окремих суддів. Розмір застави має збільшитися до 5 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 16-го листопада, розповів на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат Ємельянова Роман Маселко, передає replyua.net.

За його словами, адвокати Ємельянова клопотали про розгляд справи свого підзахисного у закритому засіданні. За їхніми словами, під час засідання будуть оголошені дані про майновий стан його сім’ї. «Шевчук заявив, що хвилюється за свого підзахисного, оскільки нещодавно був пограбований харківський суддя. До Ємельянова також можуть прийти. Проте суддя цю пропозицію відхилила. Засідання продовжується… Присутні представники мас-медіа», - розповів Маселко.

За його словами, прокурор каже, що Ємельянов не виконав свої зобов’язання – не здав всі свої закордонні документи. Через це заставу у півтора мільйона гривень просять звернути до українського бюджету. «Прокуратура просить встановити нову заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. На їхню думку це нормальний розмір застави», - зазначив адвокат.
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