НАБУ закликає посадити Магуту під варту

У Національному антикорупційному бюро України кажуть, що керівника Рахункової палати Магуту Романа потрібно взяти під варту, адже є велика вірогідність того, що він втече до окупованої частини України. про це сьогодні, 16-го листопада, повідомляє прес-центр НАБУ, передає replyua.net.
«Антикорупційне бюро не може погодитися з представниками Генеральної прокуратури про те, що для глави Рахункової палати України можна обирати запобіжний захід, який відрізняється від тримання під вартою. Таку позицію НАБУ аргументує тим, що існує велика вірогідність, що Роман Магута втече до тимчасово окупованої території Донеччини. Там у нього і його родини є власна нерухомість», - зазначається у повідомленні.
В той самий час у Національному антикорупційному бюро наголосили, що необхідно дотримуватися всіх процесуальних норм, також це стосується і до публікації інформації про факт повідомлення підозрюваному про підозру. У НАБУ наголосили, що якщо знехтувати цими нормами, то слідство може розвалитися. У Ситника також повідомили прізвище особи, заради якої Магута порушив закон. Незаконним власником квартири став керівник департаменту з питань АПК Рахункової палати Юрій Шулежко.
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