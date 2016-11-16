Новинський закликає допитати Януковича щодо УПЦ

Депутата Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Новинський Вадим заявив, що подання Генпрокуратури не містить у собі об’єктивних доказів та просить парламентський комітет взяти у Генеральної прокуратури покази, які 25-го листопада має давати колишній президент України Віктор Янукович. Про це він написав у поясненні до подання генерального прокурора до Верховної Ради стосовно зняття з нього депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності, передає replyua.net.
Новинсткий запевняє, що у поданні Генеральної прокуратур України немає жодного об’єктивного доказу чи факту. Він прокоментував зміст подання Луценка: «Наприкінці 2013 року настоятель Української православної церкви митрополит Володимир особисто попросив мене надати допомогу Олександру Драбинку. Саме він і був причетний до викрадення настоятеля Свято-Покровського монастиря для жінок та її помічниці».
В той самий час він зазначив, чотирьохстороння зустріч з Януковичем та представниками УПЦ була ініційована саме Володимиром. Також Новинський підтвердив той факт, що він був присутній в приміщенні АП України тоді, коли його запросили на зустріч з Януковичем після прийняття ним присяги народного депутата.
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