Путін не уникне відповідальності - МЗС України

Не зважаючи на спроби російського президента Володимира Путіна розірвати домовленість з Міжнародними кримінальним судом, відповідати за збройне протистояння на сході України та анексію Криму Кремлю все таки доведеться. Про це сьогодні, 16-го листопада, у своєму Твіттер-акаунті написала спікер Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає replyua.net.
Таким чином представник зовнішньополітичного відомства відреагувала на новину про те, що президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про розрив договору щодо Римського статуту. «За розв’язану військову агресію та окупацію частини території Російській Федерації доведеться рано чи пізно нести відповідальність», - зазначила Беца.
Як повідомлялося раніше, сьогодні Володимир Путін ухвалив розпорядження про скасування домовленості з Міжнародним трибуналом в Гаазі. Напередодні в Міжнародному кримінальному суді заявили про те, що анексія українського півострова рівносильна міжнародному збройному протистоянню, пояснюючи це простими словами: якщо одна або більше країн силою захоплюють та контролюють територію іншої, то це називається міжнародний збройний конфлікт.
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