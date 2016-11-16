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Названы украинские города с худшей транспортной инфраструктурой

Названы украинские города с худшей транспортной инфраструктурой
Сотрудники OLX провели опрос среди украинцев, проживающих в разных населенных пунктах и выяснили, в каких городах самая хорошая и самая плохая транспортная инфраструктура, сообщает replyua.net. Эксперты выяснили, что практически во всех городах наблюдаются различные проблемы - украинцы оценивали состояние дорог, общественного транспорта, наличие парковок в городах, причем можно было оценивать качество инфраструктуры по шкале от одного до семи баллов.

В результате исследования городом с лучшей транспортной инфраструктурой была признана Винница. Впрочем, она набрала только 4,6 баллов из семи максимальных. На втором месте оказался Луцк с показателем 4,5 баллов. Тройку лидеров замкнули сразу два города – Ровно и Харьков, набравшие по 4,3 балла. Остальные города в среднем получили оценку от 3,8 до 4 баллов, но есть и те, где самые минимальные показатели.

В самом конце списка оказался Ужгород, которому удалось набрать только 3,2 балла. На предпоследнее место украинцы поставили Черновцы, которые «заработали» 3,4 балла. Эксперты отметили, что у маленьких городов и мегаполисов одинаковые оценки – например, Ивано-Франковск может смело конкурировать с Днепром.
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15 ноя 2016
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Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


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