В России периодически ищут актеров на хорошо оплачиваемую роль «украинского диверсанта»

В Минобороны с юмором прокомментировали информацию о том, что, якобы в Крыму опять поймали «украинского разведчика». Эта информация неправда, которую по традиции оперативно подхватили российские журналисты, прокомментировал новость спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, в Москве спят и видят, как толпы «украинских разведчиков» проникают на территорию Российской Федерации, иногда добираются до самой Москвы, как было с журналистом Сущенком, а иногда и доплывают в Крым. Это все дезинформация российских спецслужб, которая не соответствует действительности, отметил Лысенко.
«Мы проанализировали все сообщения кремлевских пропагандистов и сделали вывод, что они начали использовать новые методы – сообщают об обнаружении «украинских диверсантов» уже не только по понедельниках, но и по других днях недели. Для поисков «диверсантов» им далеко ходить не нужно, они могут привлечь любого военного пенсионера, который живет в Крыму, и назначить его сыграть почетную роль «украинского диверсанта, другое дело, что адекватные люди им не поверят. Пенсионеров тоже можно понять, ведь лучше прикинуться диверсантом, чем загреметь за решетку», - рассказал спикер.
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