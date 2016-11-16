Харківська суддя "насудила" на будинок і не вказала його в декларації (ВІДЕО)

Суддя Господарського суду в Харківській області Попович Ірина «забула» зазначити у своїй декларації про маленьку дрібницю – будинок, загальною площею понад 620 квадратних метрів, де вона проживає зі своїм чоловіком. Про це сьогодні, 16-го листопада, пишуть кореспонденти проекту «Prosud», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що у цьому році Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала на посаду господарського суду Харківщини суддю Ірину Попович. Вона перебуває у шлюбі з колишній прокурором Харкова Євгеном Поповичем. У матеріалі розслідування «Prosud» зазначається, що суддя у своїй електронній декларації не вказала будинок, площею 623 квадратних метри в зоні рекреації неподалік Харкова, де вона проживає разом з чоловіком.
«Згідно з реєстрацією даного нерухомого майна, будинок з 2010 року належить Поповичу Євгенію Миколайовичу. Варто відзначити, що цей будинок був вказаний у попередній декларації Ірини Попович (за 2014 рік). Таким чином, невнесення даного майна до декларації за минулий рік являється прямим порушенням закону України про запобігання корупції», - наголошується у повідомленні. Представники «Prosud» також опублікували відеоматеріал.
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