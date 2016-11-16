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Уряд відправив у відставку Хатію Деканоідзе

Уряд відправив у відставку Хатію Деканоідзе
Кабінет міністрів України задовольнив заяву Хатії Деканоідзе на звільнення з посади керівника Національної поліції. Про це повідомив спікер національної поліції Тракало Ярослав, пише «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що таке рішення Кабмін прийняв під час засідання уряду сьогодні, 16-го листопада. Тракало також розповів, що міністри призначили тимчасово-виконуючим обов’язки керівника Нацполіції заступника Деканоідзе Вадима Трояна. Як повідомлялося раніше, під час прес-конференції в понеділок голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявила про те, що йде у відставку. Під час виступу вона розповіла про свої особисті та загальні досягнення поліції під її головуванням. Особливу Увагу Деканоідзе звернула на те, що за останній рік Нацполіція у всіх регіонах отримала більшу довіру від громадян. Також вона зазначала, що поліція має і надалі залишатися незалежною від політики. В той самий час вона зауважила, що в якості наступного керівника української поліції Вадима Трояна вона не бачить, оскільки він, за словами Деканоідзе, має зв’язки з керівником Міністерства внутрішніх справ України і являється «людиною ненадійною».
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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