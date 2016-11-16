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Рекордные темпы производства подсолнечного масла в Украине

Рекордные темпы производства подсолнечного масла в Украине
В период с сентября по октябрь производство подсолнечного масла в Украине побило все рекорды, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Укролияпром».

Согласно последним данным, за указанный период было произведено 916 тысяч тонн подсолнечного масла, и это почти на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Тогда было произведено только 736 тысяч тонн. За первые два месяца этого маркетингового года украинские производители переработали около 2 миллионов 100 тысяч тонн подсолнечника, и это без учета маслобоен. Такие показатели на 23,5 процента выше, чем показатели за сентябрь-октябрь прошлого маркетингового года. По состоянию на середину октября валовой сбор семян этой культуры достиг тринадцати миллионов тонн, и прирост по сравнению с прошлым годом составил целых 28 процентов.

Кроме того, эксперты дали прогноз по урожаю подсолнечника в этом году – по оценкам экспертов, он должен превысить тринадцать с половиной миллионов тонн. Напомним, что Украина является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла.
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15 ноя 2016
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