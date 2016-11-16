Святошинський суд отримав згоду від Росії на допит Януковича - адвокат

До Святошинського районного суду Києві сьогодні, 16-го листопада, надійшла відповідь з Ростовського обласного суду Росії про те, що вони готові провести відео-допит колишнього президента України Віктора Януковича 25-го листопада поточного року. Про це розповів адвокат президента-втікача Сердюк Віталій, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Святошинський суд міста Київ отримав відповідь з Російської Федерації про готовність провести допит Януковича у режимі відеоконференції. Тепер хід Святошинського суду. Йому потрібно організувати належні умови для проведення допиту», - розповідає захисник. В той самий час у юридичній компанії «Аверлекс» представникам «УП» розповіли, що даний допит заплановано на 25-те листопада 2016 року.
Як повідомлялося раніше, допитувати Януковича будуть в якості свідка подій під час «Революції гідності», які сталися в лютому 2014-го року. Мова йде про криваві розправи спецслужби «Беркут» з протестувальниками, які вийшли відстоювати своє права та вимагали почати інтеграцію в Євросоюз. За неофіційними даними за ввесь період «Майдану» було вбито та зникли безвісти декілька тисяч громадян України.
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