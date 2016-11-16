Завищені суми в платіжках на тепло - помилка

Платіжки, які протягом кількох днів отримували кияни за теплопостачання з надто високими сумами, були помилковими та їх будуть перераховувати. Про це сьогодні, 16-го листопада, на засіданні уряду заявив заступник прем’єр-міністра України Кістіон Володимир, передає replyua.net.
Він сказав, що доручення на проведення перевірки отримав особисто від Володимира Гройсмана. В свою чергу прем’єр-міністр України заявив, що доручив розібратися в цій ситуації відразу ж після того, як почув про надто завищені тарифи на тепло. «Сталася деяка помилка. Деякі люди, які підключені та користуються послугами центрального опалення, отримали платіжки за тепло з дещо неадекватними сумами», - зазначив Кістіон.
В той самий час він наголосив, що наразі до відома про цю ситуація поставлені керівники «Київенерго» та Київська міськдержадміністрація. «Платіжні листи, які отримали мешканці столиці, будуть переглянуті та перераховані. Всі інші платіжки, які ще не встигли дійти до людей, будуть також виправлені», - запевнив віце-прем’єр. Водночас Гройсман зауважив, що ця ситуація, м’яко кажучи, дещо дивна. «Така ситуація може сильно схитнути український спокій. Коли приходять платіжки з подвоєними чи потроєними сумами – це може спричинити бунт», - наголосив він.
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