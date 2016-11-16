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В Украине продолжают бороться с последствиями снегопада

В Украине продолжают бороться с последствиями снегопада
Коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия снегопада, прошедшего почти во всех регионах страны, информирует replyua.net со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на утро, 16 ноября, удалось расчистить от снега трассы регионального и государственного значения.

Однако в трех регионах Украины ситуация по-прежнему очень тяжелая. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях затруднено движение до семидесяти населенных пунктов, которые остаются буквально отрезанными от «цивилизации». Также были устранены проблемы с подачей электричества в 128 населенных пунктах на этот час. В ГСЧС подчеркнули, что электроснабжение удалось возобновить в пяти областях. Кроме того, по состоянию на утро среды из снежных сугробов удалось вызволить около трех тысяч автомобилей, в которых находились восемь тысяч человек.

Напомним, что мощные снегопады прошли в Украине 12 и 13 ноября. Из-за сильного ветра и снега были оборваны линии электропередач, многие автомобили оказались в снежной ловушке. Самая сложная ситуация складывается в западных областях, где сегодня синоптики снова обещали мокрый снег и дождь.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


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