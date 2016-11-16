У Росії нова традиція? - речник АТО про заяву ФСБ РФ щодо "українського розвідника"

Прес-офіцер Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції Лисенко Андрій розповідає, що українська сторона наразі займається перевіркою інформації про начебто затриманого «українського диверсанта», який за словами російських спецслужби, являється представником Головного управління розвідки Міноборони України. Про це він заявив під час розмови з журналістами, передає replyua.net.
«Наразі ми займаємося перевіркою цих даних. Можливо що це не брехня. Не скажу, що ми не здивовані, оскільки заяви такого роду в Російські Федерації традиційно поширюють в понеділок. Я не відхиляю створення нової, «середневої» традиції», - зазначив полковник.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16-го листопада, у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що на території Сімферополя їм до рук попався громадянин України, який може виявитися агентом української розвідки, зазначалося, що під час попереднього обшуку у затриманого «українського диверсанта» було вилучено пістолет, бойову гранату та засоби для створення вибухового пристрою. Ще раніше, в день президентських виборів у США, 9-го листопада, ФСБ РФ також заявляла про затримання 3-х «українських підривників». У ГУР МО України дану інформацію назвали черговою провокацією.
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