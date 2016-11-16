валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

У Росії нова традиція? - речник АТО про заяву ФСБ РФ щодо "українського розвідника"

У Росії нова традиція? - речник АТО про заяву ФСБ РФ щодо "українського розвідника"
Прес-офіцер Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції Лисенко Андрій розповідає, що українська сторона наразі займається перевіркою інформації про начебто затриманого «українського диверсанта», який за словами російських спецслужби, являється представником Головного управління розвідки Міноборони України. Про це він заявив під час розмови з журналістами, передає replyua.net.

«Наразі ми займаємося перевіркою цих даних. Можливо що це не брехня. Не скажу, що ми не здивовані, оскільки заяви такого роду в Російські Федерації традиційно поширюють в понеділок. Я не відхиляю створення нової, «середневої» традиції», - зазначив полковник.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16-го листопада, у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що на території Сімферополя їм до рук попався громадянин України, який може виявитися агентом української розвідки, зазначалося, що під час попереднього обшуку у затриманого «українського диверсанта» було вилучено пістолет, бойову гранату та засоби для створення вибухового пристрою. Ще раніше, в день президентських виборів у США, 9-го листопада, ФСБ РФ також заявляла про затримання 3-х «українських підривників». У ГУР МО України дану інформацію назвали черговою провокацією.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
34364

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Україна готується видати Росії людей, яких там переслідують - Чубаров

Березовец: Трампу не удастся отодвинуть внешнюю политику на задний план

Дутерте заговорил о Трампе и Путине

Ляшко на підтримку "безвізу" готовий здати свій дипломатичний паспорт

Беларусь обвинили в антиукраинской позиции и пригрозили последствиями

Огрызко: Телефонный разговор Трампа с Порошенко подтвердил, что республиканец всерьез займется Украиной

Святошинський суд отримав згоду від Росії на допит Януковича - адвокат

Завищені суми в платіжках на тепло - помилка

В ООН большинство не против аннексии Крыма – журналист

В Украине продолжают бороться с последствиями снегопада

У Росії нова традиція? - речник АТО про заяву ФСБ РФ щодо "українського розвідника"

Цимбалюк: Россия продлевает конфетно-букетный период

Путин боится кровавых бунтов в России, а не членства Украины в НАТО

Ликвидирован банк Авакова

Тимошенко розповіла, хто зібрав мітинги 15 листопада

На границе Украины и Польши в очереди более 1000 автомобилей

У РФ заявили, що зловили ще одного "українського диверсанта"

Власти Малайзии сообщили, когда объявят имена виновных в падении Боинга

Росія затягує допит Януковича - ГПУ

Альтернативы нет: более половины россиян выступают за четвертый срок Путина

 Новости за день