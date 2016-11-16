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Тимошенко розповіла, хто зібрав мітинги 15 листопада

Тимошенко розповіла, хто зібрав мітинги 15 листопада
Керівник парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко запевняє, що мітинги, які відбувалися 15-го листопада під стінами Верховної Ради та Національного банку, були організовані представниками української влади. Про це вона заявила сьогодні, 16-го листопада, під час розмови з кореспондентами в кулуарах ВРУ, інформує replyua.net.

«Мені б просто хотілося спростувати всю ту брехню та бруд, які в засобах масової інформації спрямовувалися проти мене та проти фракції «Батьківщина». Я хочу вам повідомити про те, що всі вчорашні мітингу вальними, які вийшли на протести під будівлі парламенту та Нацбанку з заздалегідь заготовленими прапорами та банерами, були організовані та випущені представниками української влади. ЗМІ не дарма писали вчора, що це заздалегідь проплачені та організовані мітинги», - розповіла вона.

В той самий час лідер «Батьківщини» зазначила, що вчора на протести виходили і справжні вкладники банків. «Як ви вважаєте, якби там були проплачені люди, то чи підписував би президент України законопроект, який би задовольняв їхні вимоги? Я так не думаю, оскільки така б акція мала б на меті зовсім інші інтереси і зовсім інших людей», - вважає Тимошенко.
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15 ноя 2016
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