На границе Украины и Польши в очереди более 1000 автомобилей

В пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы сообщили, что по информации на 8:00 сегодняшнего дня в очередях к пропускным пунктам на польской границе стоят 1160 автомобилей, сообщает replyua.net.
Кроме того, отмечается, что в пункте пропуска "Рава-Русская" – 300 автомобилей, в ПП "Устилуг" – 250, в ПП "Краковец" – 220, в ПП "Ягодин авто" – 140, в ПП "Угринов" – 120, в ПП "Грушев" – 70, в ПП "Шегини" – 60 транспортных средств. В пункте пропуска "Смильница" очереди не наблюдаются.
Также заблокированным продолжает оставаться пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словацкой Республикой, при этом в ПП "Малый Березный" очередей нет.
В пунктах пропуска на румынской и венгерской границах очередей нет.
Вчера на украинско-польской границе в очередях в пунктах пропуска находились 580 автомобилей. Такую информацию предоставили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.
«В том числе, продолжают сохраняться очереди в пунктах пропуска «Рава-Русская» - 200, «Устилуг» - 200, «Краковец» - 70, «Угринов» - 60, «Ягодин авто» - 50", - отмечалось в сообщении.
Возле венгерской границы в пункте пропуска «Вилок» стояло 25 автомобилей, а на КПП «Лужанка» - 20.
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