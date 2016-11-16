Росія затягує допит Януковича - ГПУ

Керівник Департаменту спеціальних розслідувань в Генпрокуратурі Горбатюк Сергій каже, що Кремль перешкоджає організації та проведенню відео-допиту екс-президента України Віктора Януковича. Про це він розповів під час ефіру на телеканалі «112 Україна», передає replyua.net.
«Всі наші клопотання щодо проведення слідчих дій з Януковичем були відхилені російською стороною без жодних пояснень чи аргументів. Після того, як український суд звернувся до Російської Федерації з клопотанням щодо проведення відео-допиту, ми отримали відмову. Нам пояснили, що у них для цього немає необхідної техніки. На даний момент це сама конкретна відповідь. Проте не зрозуміло, вона остаточна чи вони будуть шукати можливості для проведення зустрічі з Януковичем», - розповів Горбатюк.
В той самий час представник Генпрокуратури наголосив, що Російська Федерація винна у затягуванні ситуації. «Як на мене, то це звичайне затягування час. Невже у всій Росії немає жодного суду, де була б необхідна техніка? Вони мають знати, в якому суді є така можливість. Ми будемо нагадувати про це, але швидкого вирішення питання ми не очікуємо», - зауважив він. Горбатюк також підкреслив, що така ситуація ще раз доводить той факт, що РФ просто прикриває Януковича.
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