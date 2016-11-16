В 2017 году в Украине введут новую форму декларации о доходах

Уже с 1 января следующего года в Украине ожидается внесение изменений в форму декларации об имущественном состоянии и доходах, сообщает replyua.net.
В том числе, исходя из приказа украинского Минфина от 15 сентября 2016 года №821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины» от 02 октября 2015 года №859, главным образом, предполагается уменьшение объема декларации. Отныне обязательными для заполнения будут только два приложения, а не четыре, как ранее.
Помимо этого, изменению подвергается порядок расчета налоговых обязательств физических лиц-предпринимателей.
Следует напомнить, что 30 октября подошел к концу первый этап подачи электронных деклараций за прошлый год для субъектов декларирования, занимающих ответственные и особо ответственные должности.
В соответствии с данными НАПК, в общей сложности было подано 103046 ежегодных е-деклараций. Сотрудники агентства утверждают, что, прежде всего, подвергнуты проверке будут электронные декларации, поданные народными депутатами, прокурорами и судьями.
Не так давно глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что НАПК и антикоррупционным органам необходимо детально проанализировать все электронные декларации, поданные чиновниками.
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