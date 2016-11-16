Украина может установить рекорд по экспорту зерновых

В текущем маркетинговом году Украина может установить новый рекорд по экспорту зерновых культур, передает replyua.net со ссылкой на Латифундист. Экспорт может достичь 39,6 миллионов тонн ячменя, кукурузы и пшеницы – такие данные приводит консалтинговое агентство ААА.
В своем прогнозе специалисты отмечают, что экспорт муки может достичь 340 тысяч тонн, но это возможно, если общий урожай зерновых в этом сезоне достигнет 65 миллионов тонн. Также, согласно прогнозам экспертов, урожай масличных в текущем маркетинговом году может составить 18,2 миллиона тонн, а зерновых – 65,4 миллионов тонн. Эксперты отмечают, что в этом маркетинговом году урожай масличных может возрасти на восемь процентов, зерновых – на десять процентов по сравнению с прошлым маркетинговым годом. Эксперты заявили, что такой положительный прогноз связан с очень высоким урожаем кукурузы в Украине.
Объем производства может достигнуть 27,3 миллионов тонн, что позволит экспортировать 18 миллионов тонн кукурузы. Экспорт ячменя может составить пять миллионов тонн, а пшеницы – 16,5 миллионов тонн.
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