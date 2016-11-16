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Государственная фискальная служба преступила к детальному анализу всех деклараций

Государственная фискальная служба преступила к детальному анализу всех деклараций
Роман Насыров, глава Государственной фискальной службы Украины заявил в эфире «канала 24», что на этой неделе стартовал новые этап е-декларирования – налоговое ведомство начнет сопоставление данных, указанных чиновниками в электронных декларациях с информацией, имеющейся в его распоряжении, - об этом передает replyua.net.

Насыров напомнил, что декларант заполняет декларацию самостоятельно и по своему усмотрению указывает в ней все, что почитает нужным – тут действует диспозитивность. «Мы ждали, когда процесс подачи электронных деклараций завершится. Теперь они все в нашем распоряжении, а значит, мы начнем сверять их данные с той информацией, которой располагает служба», - сообщали Насыров.

Глава ведомства добавил, что если окажется, что информация в е-декларации не соответствует тем данным, которые имеются в наличии у Государственной фискальной службы, чиновника вызовут на собеседование. «Если расхождения будут существенными, это может стать основанием для составления акта о правонарушении или даже открытии уголовного производства», - сообщил Насыров.
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