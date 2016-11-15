Соцсети взорвал жесткий ответ Главы Генической райгосадминистрации Воробьева Путину (ВИДЕО)

Глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев решил раз и навсегда прекратить троллинг Геническа в прокремлевских СМИ, записав жесткое видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину на YouTube, - передает replyua.net.
Воробьев, находясь на косе Арабатская стрелка в Азовском море заявил: «Товарищ Путин, что вы там все в Кремле курите? Или под действием дурмана ваши подчиненные преподносят вам неправдивую информацию, а вы, не проверив ее, верите?». Украинский чиновник подчеркивает, что в Херсонской области, где находится Геническ, в этом году достаточно теплый ноябрь – температура воздуха доходит до 18-20 градусов. «О какой помощи может идти речь? Во-первых, о благом деле никто не трубит на весь мир. Во-вторых, у вас нет российского газа в Крыму, и об этом свидетельствует карта газотранспортной системы России», - сообщает Воробьев.
Глава Генической райгосадминистрации добавил, что в украинском месторождении газа, находящемся в Азовском море, каждый день добывается около 70 тысяч кубов газа, а городу необходимо лишь 30-35 тысяч кубов в сутки. «У нас остаются огромные излишки газа, которые мы бы могли поставить украинцам в Крыму, но мы его бездарно сжигаем, и знаете почему – потому что вы захватили Глебовское газовое подземное хранилище, которое находится в Крыму».
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