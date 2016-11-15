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СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Соцсети взорвал жесткий ответ Главы Генической райгосадминистрации Воробьева Путину (ВИДЕО)

Соцсети взорвал жесткий ответ Главы Генической райгосадминистрации Воробьева Путину (ВИДЕО)
Глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев решил раз и навсегда прекратить троллинг Геническа в прокремлевских СМИ, записав жесткое видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину на YouTube, - передает replyua.net.

Воробьев, находясь на косе Арабатская стрелка в Азовском море заявил: «Товарищ Путин, что вы там все в Кремле курите? Или под действием дурмана ваши подчиненные преподносят вам неправдивую информацию, а вы, не проверив ее, верите?». Украинский чиновник подчеркивает, что в Херсонской области, где находится Геническ, в этом году достаточно теплый ноябрь – температура воздуха доходит до 18-20 градусов. «О какой помощи может идти речь? Во-первых, о благом деле никто не трубит на весь мир. Во-вторых, у вас нет российского газа в Крыму, и об этом свидетельствует карта газотранспортной системы России», - сообщает Воробьев.

Глава Генической райгосадминистрации добавил, что в украинском месторождении газа, находящемся в Азовском море, каждый день добывается около 70 тысяч кубов газа, а городу необходимо лишь 30-35 тысяч кубов в сутки. «У нас остаются огромные излишки газа, которые мы бы могли поставить украинцам в Крыму, но мы его бездарно сжигаем, и знаете почему – потому что вы захватили Глебовское газовое подземное хранилище, которое находится в Крыму».


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