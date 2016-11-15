валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Ляшко выдвинул жесткие требования к Порошенко и Тимошенко

Ляшко выдвинул жесткие требования к Порошенко и Тимошенко
Олег Ляшко сегодня заявил, что ему удалось раскрыть планы прокремлевских сил в Украине и тем самым спасти жизнь депутату Юрию Шухевичу, которого пытались цинично и подло использовать и убить. В связи с этим Ляшко потребовал от Президента Украины совершения ряда неотложных действий, а Тимошенко посоветовал одуматься, пока не поздно, - передает replyua.net.

Ляшко потребовал от Президента Украины охрану для Юрия Шухевича. Позднее он сообщил, что это требование уже было выполнено благодаря оперативным действиям СБУ. Также лидер Радикальной партии заявил, что «у соответствующих органов наконец-то должна появиться политическая воля на арест Юрия Бойка – оснований для этого уже более чем предостаточно». По мнению Ляшко, в контексте того, что произошло сегодня, Медведчук должен быть навсегда устранен от переговорного процесса по выполнению Минских договоренностей.

От Юлии Тимошенко Ляшко потребовал немедленных объяснений. Он заявил: «Я хотел бы, чтобы наши коллеги из фракции «ВО «Батькивщина» и лично Тимошенко рассказали, зачем они используют «темную» вместе с помощниками Медведчука и с ним самим в отношении Шухевича. Депутат посоветовал Тимошенко объединять свои усилия не с прокремлевскими силами, а с Радикальной партией, чтобы защищать интересы Украины, а не России.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
13492

Киселев: я очень сильно ошибался

В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.

15 ноя 2016
11493

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Ляшко считает, что Тимошенко пошла по скользкой дорожке, объединившись с Медведчуком

Не шукайте логіку – Саша Сотник опитав москвичів з приводу арешту Улюкаєва

Ляшко выдвинул жесткие требования к Порошенко и Тимошенко

Навальний розповів все про сьогоднішню гризню в Кремлі (відео)

Нусс: никто не подозревал, кто сорвет планы Тимошенко

Шульц: Европарламент поддержит «безвиз» для Украины

Портников: силовики готовят смену власти в России

Foreign Policy: затримання Улюкаєва – не те, чим здається

Тимошенко разрешила «блудной дочери» митинговать с регионалами

Портников: Кремлю не понравится новый Госсекретарь США

У «Миротворці» розповіли як домашня тварина видала російського терориста

Портников пояснил, как решение Международного уголовного суда поможет украинцам

Псевдомайданы имеют к настоящему протесту такое же отношение, как наколотые апельсины к революции – политолог

Нардеп о возможности реализации московского сценария Тимошенко-Медведчука

Пономарь дав жорстку відповідь критикам своїх прогнозів

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Поклонская снова «блеснула» интеллектом

В МВФ заявили, что довольны реформами в Украине

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта

 Новости за день