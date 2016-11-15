Ляшко выдвинул жесткие требования к Порошенко и Тимошенко

Олег Ляшко сегодня заявил, что ему удалось раскрыть планы прокремлевских сил в Украине и тем самым спасти жизнь депутату Юрию Шухевичу, которого пытались цинично и подло использовать и убить. В связи с этим Ляшко потребовал от Президента Украины совершения ряда неотложных действий, а Тимошенко посоветовал одуматься, пока не поздно, - передает replyua.net.
Ляшко потребовал от Президента Украины охрану для Юрия Шухевича. Позднее он сообщил, что это требование уже было выполнено благодаря оперативным действиям СБУ. Также лидер Радикальной партии заявил, что «у соответствующих органов наконец-то должна появиться политическая воля на арест Юрия Бойка – оснований для этого уже более чем предостаточно». По мнению Ляшко, в контексте того, что произошло сегодня, Медведчук должен быть навсегда устранен от переговорного процесса по выполнению Минских договоренностей.
От Юлии Тимошенко Ляшко потребовал немедленных объяснений. Он заявил: «Я хотел бы, чтобы наши коллеги из фракции «ВО «Батькивщина» и лично Тимошенко рассказали, зачем они используют «темную» вместе с помощниками Медведчука и с ним самим в отношении Шухевича. Депутат посоветовал Тимошенко объединять свои усилия не с прокремлевскими силами, а с Радикальной партией, чтобы защищать интересы Украины, а не России.
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