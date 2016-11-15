валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих подопечных на поле «Металлиста», главный тренер Андрей Шевченко решил посетить в Харьковском госпитале воинов АТО, где подарил бойцам футболки, шарфики, сувениры, раздавал автографы и пригласил ребят на стадион.

Самое интересное, что о визите Шевченка никто не предупреждал, как бойцы АТО, так и медперсонал были удивлены, увидев легенду футбола в белом халате в одном из отделений. Сопровождала Андрея Шевченко только глава ХОГА Юлия Светличная. Сам Андрей Шевченко рассказал, что именно благодаря тем ребятам, которые защитили и продолжают защищать украинскую землю, сборная Украины возвратилась в украинский Харьков, благодаря украинским бойцам, в десятках больших и маленьких городов, где мирная жизнь, свои первые шаги в футболе делают юные дарования. Благодаря личной просьбе Андрея Шевченко, медики разрешили десяти бойцам посетить матч сборной Украины против сборной Сербии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
13492

Киселев: я очень сильно ошибался

В блоге на Эхо Москвы журналист Евгений Киселев пишет о том, что сильно ошибался, когда около трех недель назад прогнозировал победу Клинтон на президентских выборах в США, информирует replyua.net.

15 ноя 2016
11493

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Ляшко считает, что Тимошенко пошла по скользкой дорожке, объединившись с Медведчуком

Не шукайте логіку – Саша Сотник опитав москвичів з приводу арешту Улюкаєва

Ляшко выдвинул жесткие требования к Порошенко и Тимошенко

Навальний розповів все про сьогоднішню гризню в Кремлі (відео)

Нусс: никто не подозревал, кто сорвет планы Тимошенко

Шульц: Европарламент поддержит «безвиз» для Украины

Портников: силовики готовят смену власти в России

Foreign Policy: затримання Улюкаєва – не те, чим здається

Тимошенко разрешила «блудной дочери» митинговать с регионалами

Портников: Кремлю не понравится новый Госсекретарь США

У «Миротворці» розповіли як домашня тварина видала російського терориста

Портников пояснил, как решение Международного уголовного суда поможет украинцам

Псевдомайданы имеют к настоящему протесту такое же отношение, как наколотые апельсины к революции – политолог

Нардеп о возможности реализации московского сценария Тимошенко-Медведчука

Пономарь дав жорстку відповідь критикам своїх прогнозів

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Поклонская снова «блеснула» интеллектом

В МВФ заявили, что довольны реформами в Украине

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта

 Новости за день