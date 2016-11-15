На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих подопечных на поле «Металлиста», главный тренер Андрей Шевченко решил посетить в Харьковском госпитале воинов АТО, где подарил бойцам футболки, шарфики, сувениры, раздавал автографы и пригласил ребят на стадион.
Самое интересное, что о визите Шевченка никто не предупреждал, как бойцы АТО, так и медперсонал были удивлены, увидев легенду футбола в белом халате в одном из отделений. Сопровождала Андрея Шевченко только глава ХОГА Юлия Светличная. Сам Андрей Шевченко рассказал, что именно благодаря тем ребятам, которые защитили и продолжают защищать украинскую землю, сборная Украины возвратилась в украинский Харьков, благодаря украинским бойцам, в десятках больших и маленьких городов, где мирная жизнь, свои первые шаги в футболе делают юные дарования. Благодаря личной просьбе Андрея Шевченко, медики разрешили десяти бойцам посетить матч сборной Украины против сборной Сербии.
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