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Розенко: инициируя повышение «минималки», правительство преследовало несколько целей

Розенко: инициируя повышение «минималки», правительство преследовало несколько целей
В блоге на Обозревателе Павел Розенко сообщает о том, что, инициируя повышение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен, правительство преследовало сразу несколько целей, сообщает replyua.net.

По словам вице-премьер-министра, во всех цивилизованных государствах такого не наблюдается - за чертой бедности живут только те, кто не работает или не может работать по состоянию здоровья, но в Украине статистика совсем другая. «Множество рабочих семей живут за чертой бедности, и даже постоянная работа не может защитить от финансовых трудностей. Минимальную зарплату повысили и из-за позитивных сигналов от экономики – рост ВВП составил 1,8 процентов, и такая картина становится все более оптимистичной для нашей страны», пишет Розенко.

Также он подчеркнул, что на фоне повышения минималки также произойдет и рост ставки первого тарифного разряда тарифной сетки – до 1,6 тысяч гривен. Не будет никакого уравнения зарплат благодаря такому шагу, подчеркнул Розенко – повышение зарплат будет только у тех, кто действительно нуждается в деньгах.
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