Готується вбивство Шухевича - Ляшко

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що представники «московського ворога» готуються до замаху на життя одного з його колег Шухевича Юрія з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Про це він розповів, виступаючи під час сесії Верховної Ради сьогодні, 15-го листопада, передає replyua.net.
В той час, коли Ляшко робив дану заяву, біля нього стояв сам Шухевич, а за ними всі інші народні депутати від фракції «Радикальна партія». Особисто сам радикал Шухевич не зробив жодної заяви. «Сьогодні проти нашого колеги та Героя України Юрія Шухевича було вчинено цинічну спробу провокації. Після цього наші джерела повідомили нам про те, що його життю існує загроза. Нам повідомили, що проти нього готується замах, і успіх цього замаху спрямований на конкретну дестабілізацію в Україні. Кому це потрібно?! Правильно! Кремлівським чинам, які хочуть підірвати України з середини», - сказав Ляшко.
В той самий час він прирівняв цю інформацію з вбивством Георгія Гонгадзе. На підставі цих слів лідер партії звернувся до президент України та СБУ, закликавши їх надати Шухевичу необхідну охорону. Звертаючись до самого Шухевича Ляшко закликав його бути вкрай обережним та не «світитися» в публічних місцях.
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