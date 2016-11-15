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У списку конкурсу на посаду державного секретаря МінАПК відбулися "цікаві зміни"

У списку конкурсу на посаду державного секретаря МінАПК відбулися "цікаві зміни"
Сьогодні, 15-го листопада, буде проходити конкурсний відбір на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства, на яку претендує 8 людей. Про це у вівторок розповідають представники «Реанімаційного пакету реформ», посилаючись на результати моніторингової місії «ДоброЧесно», передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, серед претендентів на посаду держсекретаря міністерства заступник керівника ТОВ «Трейд-Агро» Лобода Алла. Власником даної компанії, а також компанії «Райз» є український бізнесмен Бахматюк Олег. Міністр Кутовий Тарас також був представником компанії «Райз», коли її тільки купив Бахматюк.

За даними «Реанімаційного пакету реформ» (РПР), в день оголошення імен допущених до конкурсу осіб, імені Алли Лободи не було. Проте вже на сьогоднішній день її прізвище присутнє у списку учасників конкурсу. Ще одним «цікавим» учасником конкурсу є Симонов Сергій, який за часи президентства Януковича був керівником державного підприємства «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг». У 2007 році він був очільником ДП «Крона», коли Держкомлісгоспом керував близький до Януковича Віктор Сівець.
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