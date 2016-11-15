Яка "ціна" навчання сільського школяра?

Щорічні витрати на одного школяра в українських селах знаходяться в діапазоні від 20-ти до 60-ти тисяч гривень. Загальна норма витрат на щорічне навчання на одну дитину становить 9 тисяч 600 гривень. Про це розповів головний заступник прем’єр-міністра України Геннадій Зубко під час свого виступу на конференції під назвою «Україна на шляху до децентралізації освіти», що почалася сьогодні, 15-го листопада, повідомляє replyua.net.
«Чи вистачає цих грошей для того, щоб дитина могла здобувати якісну освіту? Принаймні я, правду кажучи, цього не спостерігаю. На сьогоднішній день ми маємо застарілі методики, за якими нашим дітям доводиться навчатися. Потрібно для них створювати нові умови та можливості», - сказав він. Згідно з статистикою, більша частина загальноосвітніх установ (приблизно 65%) знаходиться саме в селах. В цих школах працює 45 процентів всіх вчителів та 32 відсотки учнів.
Приблизно 42 тисячі школярів кожного буднього дня проходять в одно сторону до школи більш ніж 3 кілометри. Голова Міністерства освіти та науки Юлія Гриневич каже, що в 2016 році було сформовано 142 опорні школи. «З цієї кількості лише 20 були створенні за ініціативою територіальних громад», - зазначила вона.
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