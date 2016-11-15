Эксперт: шансы на получение безвиза нулевые

До конца этого года Евросоюз не отменит визовый режим, и шансы у Украины нулевые. Как информирует replyua.net, об этом Максим Яли, эксперт-международник, рассказал в комментарии Обозревателю.
По его словам, у Евросоюза несколько причин, чтобы не отменять визовый режим с Украиной. «В повестку дня Европарламента даже не внесли изменения, поэтому введение безвиза технически невозможно. Также не согласован механизм остановки безвиза. Победа Трампа на выборах – тоже одна из причин, которая уменьшит шансы на отмену визового режима», считает Яли. По его мнению, в Евросоюзе дожидались результатов выборов в Соединенных Штатах, и победа республиканца – это одна из причин невозможности отмены визового режима в ближайшее время.
Эксперт уверен, что демократы положительно влияли на Европу в том, что касается Украины, но теперь Евросоюз пребывает в шоке и переваривает новую реальность, поэтому потребуется время, а решение по Украине снова затянется. Яли считает, что шансы на безвиз у Украины пока сохраняются, но о либерализации можно будет говорить не раньше следующего года.
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