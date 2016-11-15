У Пшонки молодшого забрали 15 тисяч гектар мисливських угідь

Рішенням Господарського суду міста Київ було скасовано рішення Київської обласної ради щодо передачу в користування мисливських угідь площею понад 15 тисяч гектар у Фастівському районі компанії, яку пов’язують з сином екс-генеральним прокурором Віктора Пшонки. Про це сьогодні, 15-го листопада, на офіційному веб-сайті ГПУ повідомляє прес-центр відомства, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що суд також визнав недійсними домовленості щодо умов ведення мисливського господарства та зобов’язав відповідача повернути державі вищезазначені угіддя. У Генпрокуратурі також нагадали, що Київська облрада у 2011 році передала права на використання даних мисливських угідь строком на 25 років ТОВ «Укрмістобудпроект».
«Дане судове рішення стало результатом порушення договору з боку даного товариства, які без дозволу постійного земельного користувача ДП «Фастівське лісове господарство» почали зводити будівлі, зокрема, басейни, котельні та лазні. Через дані дії лісові насадження зазнали значних втрат», - наголосили у повідомленні. Раніше також зазначалося, що даний договір з компанією Пшонки було розірвано ще два роки тому – у вересні 2014 року.
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