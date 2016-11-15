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Янукович не здається

Янукович не здається
Окружний адміністративний суд Києва отримав позовну заяву від колишнього президента України Віктора Януковича, який наразі, за офіційними даними, проживає в Ростові-на-Дону, проти глави Генеральної прокуратури України Юрія Луценка. Про це сьогодні, 15-го листопада, повідомляє прес-центр суду, передає replyua.net.

Янукович просить суд визнати неправомірним рішення Шевченківського управління поліції Києва стосовно відмови у складенні протоколу про адміністративні правопорушення стосовно генпрокурора Юрія Луценка за статтею 137 Кодексу України про адміністративні правопорушення за дрібне хуліганство. Горе-президент хоче, щоб Шевченківське управління поліції Києва склали адміністративний протокол проти Луценка та передали його до Шевченківського районного суду.

За словами президента-втікача, Луценко 18-го серпня поточного року під час виконання своїх обов’язків публічно принизив його гідність. Як відомо, під час виступу на прес-конференції 18-го серпня Юрій Луценко коментував заяву Януковича про очну ставку з багатьма українськими політиками у Skype-форматі. Він наголошував, що згідно з законами України, спочатку Януковичу потрібно приїхати до Києва та провести допит його одного, застосувавши у своїй промові слово «покидьок».
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