валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Марушевська розчарувалася в уряді

Марушевська розчарувалася в уряді
Керівник Одеської митної служби Марушевська Юлія вважала, що відставка губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі здійме уряд та підштовхне його на конкретні дії. Про це вона розповіла під час розмови з журналістами «ЕП», передає replyua.net.

«В ті дні я дуже сильно сподівалась, що вихід у відставку керівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі якось підштовхне наш уряд та змусить його приймати конкретні рішення. Хоча б підтримати ті реформи у митному напрямку, які ми колись розпочинали», - розповіла Марушевська.

«Ще навесні прем’єр Володимир Гройсман обіцяв нам ухвалити постанову Кабміну для запуску пілотного проекту під назвою «Відкритий митний простір». А вже скільки відтоді пройшло? Я сильно сподівалася, що звільнення Саакашвілі вплине на цей процес і почнеться якийсь рух. Але, ігноруючи наші прохання, наша постанова навіть не потрапила на розгляд до уряду. І напевно це сталося саме в середу… Тоді я зрозуміла, що далі вже робити щось немає ніякого сенсу. Я прийшла на пост керівника Одеської митниці, щоб запустити пілотний проект нової схеми діяльності митниці. Це мав би бути новий стандарт для України. І це була та ціль, яку я ставила перед собою особисто», - розповіла вона.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
20298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13792

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Яка "ціна" навчання сільського школяра?

Чому ритуальні бої у парламенті нічого не вирішують

Блогер описал полный абсурд Крымнаша

Эксперт: шансы на получение безвиза нулевые

У Києві біля Маріїнського парку крокують тітушки

FT предсказывает признание Крыма российским и снятие санкций после вступления Трампа в должность

Верховна Рада ніяк не може позбавити Савченка депутатських повноважень

Две медали президентства Трампа

Рабинович: Царь святой. Это бояре плохие

У Пшонки молодшого забрали 15 тисяч гектар мисливських угідь

Рабинович: очень интересные детали

Янукович не здається

Янукович просит суд возбудить уголовное дело против Луценко

Зюганов сделал сенсационное заявление о правительстве России

Сюмар хоче, щоб СБУ зайнялася депутатами, які літають в Москву

Станислав Речинский: Третий Майдан должен быть кровавым

У Гаазі кажуть, що ситуація в Криму рівносильна міжнародному збройному протистоянню

Радев требует отмены антироссийских санкций

WSJ назвал главных кандидатов на должность госсекретаря США

Марушевська розчарувалася в уряді

 Новости за день