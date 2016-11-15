Марушевська розчарувалася в уряді

Керівник Одеської митної служби Марушевська Юлія вважала, що відставка губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі здійме уряд та підштовхне його на конкретні дії. Про це вона розповіла під час розмови з журналістами «ЕП», передає replyua.net.
«В ті дні я дуже сильно сподівалась, що вихід у відставку керівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі якось підштовхне наш уряд та змусить його приймати конкретні рішення. Хоча б підтримати ті реформи у митному напрямку, які ми колись розпочинали», - розповіла Марушевська.
«Ще навесні прем’єр Володимир Гройсман обіцяв нам ухвалити постанову Кабміну для запуску пілотного проекту під назвою «Відкритий митний простір». А вже скільки відтоді пройшло? Я сильно сподівалася, що звільнення Саакашвілі вплине на цей процес і почнеться якийсь рух. Але, ігноруючи наші прохання, наша постанова навіть не потрапила на розгляд до уряду. І напевно це сталося саме в середу… Тоді я зрозуміла, що далі вже робити щось немає ніякого сенсу. Я прийшла на пост керівника Одеської митниці, щоб запустити пілотний проект нової схеми діяльності митниці. Це мав би бути новий стандарт для України. І це була та ціль, яку я ставила перед собою особисто», - розповіла вона.
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