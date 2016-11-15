«Обнаженкой» с Деевой заинтересовались крупнейшие мировые СМИ

«Анастасия Деева евроинтегрируется» - именно так можно прокомментировать статью, появившуюся в популярном британском издании Daily Mail, передает replyua.net.
Журналисты издания посвятили новоиспеченному замминистра по вопросам евроинтеграции большую статью, а также опубликовали самые откровенные снимки Деевой. Британские журналисты рассказали всему миру о том, что «Деева, имеющая образование, которое было получено ею в Великобритании, подвергается нападкам со стороны украинцев из-за того, что часто позировала обнаженной, а также из-за того, что ее назначили на высокий пост без необходимых процедур». Журналисты также опубликовали комментарии о назначении Деевой, которые ранее давали Ирина Геращенко и Арсен Аваков.
Более того, британский источник утверждает, что история с «романом» Деевой и Авакова «высосана из пальца» и не имеет под собой никаких доказательств. Напомним, что снимки Деевой в полуобнаженном виде нашли украинские журналисты. Нужно отметить, что большинство фотографий были сделаны несколько лет назад, «в пору беззаботной молодости». А сейчас Деева – вполне взрослая, ведь у нее за спиной «десять лет трудового стажа».
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