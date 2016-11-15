С первым обильным снегопадом до сих пор не могут справиться две области в Украине

За последние сутки снегопад значительно поутих и регионы Украины постепенно возвращаются к нормальной жизни, но при этом, несмотря на работу спасательных служб и коммунальщиков, около 200 населенных пунктов до сих пор находятся без света. Львиная доля таких населенных пунктов находится на западе страны – в Хмельницкой и Тернопольской областях.
Энергетики нарекают на коммунальщиков, которые не успевают расчищать дороги и техника не может добраться к местам, где произошли аварии. На Прикарпатье около четырех десятков сел жду электриков, но добраться к ним проблематично, на дорогах много автомобилей на обочинах, которые засыпано снегом, они тоже жду спасателей, чтобы их откопали и прочистили дорогу.
Трасса Киев-Чоп уже «ожила», по ней пошел транспорт, но вслед за снегом пришла гололедица, автомобилисты говорят, что даже имея шины с хорошим протектором нет уверенности на дороге, когда превышаешь скорость в 60-70 км, поэтому приходится двигаться не более 40 км. Также нарекают на дороги маршрутчики и водители дальних рейсов, говорят, что сбиваются с графика, тем самым заставляя нервничать пассажиров.
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