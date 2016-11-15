СМИ: украинцы бесконтрольно принимают антибиотики

Продажи антибиотиков в украинских аптеках резко увеличиваются, что свидетельствует о бесконтрольном приеме этих лекарств, передает replyua.net со ссылкой на ТСН. В сообщении говорится о том, что в большинстве стран антибиотики отпускаются только по рецепту, поскольку во многих случаях пациент не может самостоятельно решить, какой антибиотик ему подходит, и нужен ли он вообще.
Между тем, украинцы сами себе «назначают» антибиотики, считая, что с их помощью можно вылечить простуду. Прием таких препаратов может не только не помочь, но и ухудшить самочувствие, поскольку антибиотики вирусы не убивают, но об этом не знают около сорока процентов наших граждан – при каждой простуде они принимают такие лекарства. Со временем антибиотики становятся неэффективными, если пациент их принимает бесконтрольно.
В Европе давно запретили продажу этой группы лекарств без рецепта, поскольку ранее из-за нечувствительности к антибиотикам умирали около 25 тысяч человек ежегодно. Кстати, закон о запрете продажи антибиотиков без рецепта недавно вступил в силу и в России – теперь даже самые известные и дешевые антибиотики, вроде пенициллина, невозможно купить без рецепта врача.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter