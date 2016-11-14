Нусс: время для увольнения Деконаидзе было выбрано специально

Павел Нусс на своей странице в Facebook сообщает о том, что отставка Хатии Деканоидзе вполне ожидаема, однако ее шаг – еще одна ступенька к полному разочарованию в грузинских реформаторах в Украине, - передает replyua.net.
Арсен Аваков утверждают, что отставка Хатии Деканоидзе вполне ожидаема, и вообще, это плановое мероприятие, которое было прописано в графике кадровой ротации в структуре Министерства внутренних дел». В связи с этим Нусс пишет: «Меня отставка Деканоидзе очень разочаровала ввиду того, что она, скажем прямо, оставила Национальную полицию на сегодня «без руля» в канун пророссийского шабаша, который организовывается лоббистами российских политических интересов в Украине – «Батькивщиной» и бывшими «регионалами».
Фактически, Деканоидзе уволилась в канун недели, которая окажется «очень жаркой» для украинской полиции. Нусс подчеркивает, что она могла подать рапорт в любое время – причины для этого ведь созрели не вчера, однако она ушла именно сегодня, а это, как минимум, не патриотично, и вообще, попахивает кулуарщиной.
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