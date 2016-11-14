Нардеп от Оппоблока назвал себя ученым и заявил, что за федерализацией Украины будущее

Нардеп Надежда Савченко из фракции «Батькивщина» оказалась не единственной, кто выступает за федерализацию Украины, ее коллега нардеп «оппоблоковец» Василий Нимченко во время общения с журналистами отметил, что только в федеративном строе в Украины может быть светлое будущее. В противном случает, считает нардеп, разногласия между разными регионами Украины не прекратятся никогда.
«Я выскажусь вам, как ученый, уже нет никаких сомнений в том, что Украина сможет развиваться только при федеративном строе. Мы уже наблюдаем с вами разногласия на разном поприще: культурном, экономическом, духовном. Если ничего не дать, то в конце концов мы потеряем страну. Совершенно нет других вариантов. Ежедневно наблюдаем, как отрывают Донбасс и это подтверждает мои слова», – отметил представитель «Оппоблока».
Также, нардеп высказался за свободную экономическую зону Порто-франко в Одесской области, он попросил журналистов такое предложение не путать с сепаратизмом. Василия Нимченко СМИ также помнят по высказываниям, что янтарь не принадлежит государству Украина, а должен принадлежать только территориальным общинам на местах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter