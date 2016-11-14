Названы потери Украины из-за торговой агрессии России

Предварительные подсчеты показали, что в текущем году Украина потеряла 900 миллионов долларов. Как сообщает replyua.net, причиной этого стала торговая и транзитная агрессия России. Такая информация поступила от первой заместительницы главы Министерства экономического развития и торговли Украины Натальи Микольской.
«Наши оценки показали, что в текущем году потери могут составить примерно 900 миллионов долларов в связи с фактической транзитной и торговой агрессии Российской Федерации. По этой причине Европейская комиссия решила пойти на предоставление Украине дополнительных торговых преференций», – сообщила Микольськая.
В то же самое время, чиновница она добавила, что такой шаг не способен покрыть даже десятой части потерь Украины, и это при условии принятия регламента.
«От нашей торговли с Европейским союзом мы сможем получить порядка 150 – 200 миллионов, и это при том, что потери приближаются к одному миллиарду. Конечно, для нас очень важно, чтобы процесс обсуждение регламента состоялось как можно быстрее, так как ежедневно для нас это большие убытки», - отметила Микольская.
Следует отметить, что Микольская в декабре прошлого года сообщила, что прогнозируемые потери от ограничений, введенных Россией, ожидаются на уровне 600 млн долларов.
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