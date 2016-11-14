Порошенко: Путин должен забыть об отмене санкций как минимум на год

Во время рабочего визита в Швецию Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намного больший эффект будет, если Путин прекратит вести торги об отмене санкций с отдельными государствами, для этого необходима политическая воля Европейского Союза и замораживание антироссийских санкций еще, как минимум на год.
По словам, Порошенко, Украина направила официальное письмо к ЕС с предложением оставить в силе все санкции против России, добавив важный пункт о продлении санкций не на полгода, как было ранее, а на год.
Не обошлось и без затрагивания темы относительно позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа и возможного пересмотра решения о продлении американских санкций против РФ. «Санкции США напрямую связаны с Минскими договоренностями и они не должны быть пересмотрены», – заверил Порошенко. Украинская армия получила огромную поддержку от США и одними из тех, кто настаивал на увеличении такой поддержки были именно республиканцы, которых представляет Дональд Трамп. Только лишь выполнив все пункты Минских договоренностей и покинув территорию Украины, Путин и его сателлиты могут рассчитывать на полную отмену санкций, резюмировал Петр Порошенко.
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