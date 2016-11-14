На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ

Представители Службы безопасности Украины обнаружили в районе, где проводится антитеррористическая операция, не успевший разорваться заряд РСЗО «Смерч», произведенный в Российской Федерации. Об этом сообщает replyua.net.
Согласно информации, предоставленной СБУ, упомянутый заряд был обнаружен вблизи одного из домашних владений в селе Березово Марьинского района Донецкой области.
По информации военных специалистов, маркировка боеприпаса является неоспоримым подтверждением применения пророссийскими боевиками 300 миллиметрового реактивного снаряда с кассетной головной частью, имеющей осколочные боевые элементы.
Также в пресс-центре Службы безопасности подчеркнули, что производство аналогичных зарядов проводится исключительно в России. Более того, управление системой
«Смерч» возможно только при участии профессиональных кадровых военных.
В сообщении СБУ отмечается, что работники спецслужбы совместно с представителями военной прокуратуры представили документальный факт применения РСЗО «Смерч» и добавили его как очередное доказательство российской агрессии в рамках открытого уголовного производства.
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