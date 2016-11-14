валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ

На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ
Представители Службы безопасности Украины обнаружили в районе, где проводится антитеррористическая операция, не успевший разорваться заряд РСЗО «Смерч», произведенный в Российской Федерации. Об этом сообщает replyua.net.

Согласно информации, предоставленной СБУ, упомянутый заряд был обнаружен вблизи одного из домашних владений в селе Березово Марьинского района Донецкой области.

По информации военных специалистов, маркировка боеприпаса является неоспоримым подтверждением применения пророссийскими боевиками 300 миллиметрового реактивного снаряда с кассетной головной частью, имеющей осколочные боевые элементы.

Также в пресс-центре Службы безопасности подчеркнули, что производство аналогичных зарядов проводится исключительно в России. Более того, управление системой
«Смерч» возможно только при участии профессиональных кадровых военных.

В сообщении СБУ отмечается, что работники спецслужбы совместно с представителями военной прокуратуры представили документальный факт применения РСЗО «Смерч» и добавили его как очередное доказательство российской агрессии в рамках открытого уголовного производства.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11142

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.

13 ноя 2016
7935

Аваков объяснил все, кроме того, откуда у Деевой 10 лет стажа, - Доник

Роман Доник в Facebook пишет, что Арсен Аваков разместил на своей странице пост, в котором прямо и иносказательно всех, кто не согласен с назначением Анастасии Деевой на должность своего заместителя,


Свежие новости

Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти

Олег Пономарь определил самую простую манипуляцию Кремля

В Кремле не скрывают радости: Молдова и Болгария делают шаг назад от Европы

На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ

У Рязані кажуть, що не будуть перейменовувати вулицю в честь Трампа

Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева

Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны

Ляшко ще раз розкритикував Бойка

У СБУ розповіли, як РФ привласнює майно України в окупованому Криму

Портников объяснил, почему не нужно бояться результатов выборов в Молдове и Болгарии

Людина Саакашвілі йде з керівної посади в Одесі

Таємниці спецоперації «Шатун»: між брехнею і правдою

Новини з зони АТО за минулу добу (13.11.16)

Деканоидзе подала в отставку

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко

У Польщі розправилися з особами, які спалили Український прапор

Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

 Новости за день