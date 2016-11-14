У СБУ розповіли, як РФ привласнює майно України в окупованому Криму

Представники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим зафіксували факти привласнення Російською Федерацією на території окупованого півострова власності Фонду держмайна України. Про це сьогодні, 14-го листопада, повідомляють на офіційному сайті СБУ, передає replyua.net.
«Правоохоронні органи з’ясували, що окупаційна влада Росії незаконно захопила майно, адміністративні будівлі, землі, матеріальні цінні речі Регіонального відділу Фонду держмайна України в Криму та Севастополі. В результаті вищезазначених незаконних дій Україна понесла збитки в розмірі 2-х мільярдів гривень», - зазначається у повідомленні. У Службі безпеки уточнили, що майно було захоплене так званим «майнових та земельних відносин Республіки Крим Російської Федерації».
Наразі за даним фактом було порушено кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. «Після отримання результатів судового розслідування, коли рішення вступить в силу, російським установам будуть зобов’язані компенсувати всі завдані збитки. Компетентні органи також будуть звертатися до міжнародних судів для прискорення вирішення даного питання», - зазначили в Службі безпеки України.
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