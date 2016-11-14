Людина Саакашвілі йде з керівної посади в Одесі

Голова Одеської митної служби Марушевська Юлія подала у відставку. Про це вона заявила під час телеефіру на каналі NewsOne, передає replyua.net. Вона також заявила, що буде залишатися в команді колишнього керівника Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі та підтримувати всі його починання в створенні партії в Україні.
Як повідомлялося раніше, ще 7-го листопада, в день подачі документів на відставку з посади губернатора Одещини Саакашвілі, Марушевська заявляла, що не збирається кидати свою роботу. Як відомо, вона являється представником команди колишнього керівника Одеської ОДА. В той самий день з посади керівника Головного управління Національної поліції Одеської області пішов Гіоргі Лорткіпанідзе. Міхеїл Саакашвілі тоді заявляв, що у нього є дві основні причини, через які він йде у відставку, але їх можна поєднати в одну: зрив запуску Відкритого митного простору, кошти для якого, за словами екс-губернатора, розікрали та оприлюднені електронні декларації нардепів, які мають в своїх кишенях мільйони в той самий час, коли з кожним днем в Україні все більше людей спускаються за межу бідності. Також Саакашвілі звинувачував і президента Петра Порошенка, назвавши його «главою мафії».
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