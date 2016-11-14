Деканоидзе подала в отставку

Издание «Обозреватель» пишет, что Хатия Деканоидзе, занимающая должность Главы Национальной полиции Украины, заявила, что уходит в отставку, - информирует replyua.net.
Издание сообщает, что в его редакцию эта информация поступила из «собственных источников». Хатия пребывала на этой должности с начала декабря прошлого года, а до этого она работала советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. «Источник» Обозревателя также добавил, что обязанности Хатии будет временно исполнять ее заместитель, Вадим Троян. В своей родной стране Хатия возглавляла Академию полиции Министерства внутренних дел Грузии в течение пяти лет, после чего занимала пост министра образования и науки.
Напоминаем, что глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил о своей отставке 7 ноября. Уже на следующий день его отставку приняло правительство и Президент Украины. Также Петр Порошенко отдельным указом уволил его с должности своего советника. Саакашвили не делал заявлений в отношении своих дальнейших планов, однако многие политические обозреватели полагают, что он попытается создать отдельную политическую силу в Украине и сейчас формирует свою команду.
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