валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Деканоидзе подала в отставку

Деканоидзе подала в отставку
Издание «Обозреватель» пишет, что Хатия Деканоидзе, занимающая должность Главы Национальной полиции Украины, заявила, что уходит в отставку, - информирует replyua.net.

Издание сообщает, что в его редакцию эта информация поступила из «собственных источников». Хатия пребывала на этой должности с начала декабря прошлого года, а до этого она работала советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. «Источник» Обозревателя также добавил, что обязанности Хатии будет временно исполнять ее заместитель, Вадим Троян. В своей родной стране Хатия возглавляла Академию полиции Министерства внутренних дел Грузии в течение пяти лет, после чего занимала пост министра образования и науки.

Напоминаем, что глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил о своей отставке 7 ноября. Уже на следующий день его отставку приняло правительство и Президент Украины. Также Петр Порошенко отдельным указом уволил его с должности своего советника. Саакашвили не делал заявлений в отношении своих дальнейших планов, однако многие политические обозреватели полагают, что он попытается создать отдельную политическую силу в Украине и сейчас формирует свою команду.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11142

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.

13 ноя 2016
7935

Аваков объяснил все, кроме того, откуда у Деевой 10 лет стажа, - Доник

Роман Доник в Facebook пишет, что Арсен Аваков разместил на своей странице пост, в котором прямо и иносказательно всех, кто не согласен с назначением Анастасии Деевой на должность своего заместителя,


Свежие новости

Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти

Олег Пономарь определил самую простую манипуляцию Кремля

В Кремле не скрывают радости: Молдова и Болгария делают шаг назад от Европы

На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ

У Рязані кажуть, що не будуть перейменовувати вулицю в честь Трампа

Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева

Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны

Ляшко ще раз розкритикував Бойка

У СБУ розповіли, як РФ привласнює майно України в окупованому Криму

Портников объяснил, почему не нужно бояться результатов выборов в Молдове и Болгарии

Людина Саакашвілі йде з керівної посади в Одесі

Таємниці спецоперації «Шатун»: між брехнею і правдою

Новини з зони АТО за минулу добу (13.11.16)

Деканоидзе подала в отставку

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко

У Польщі розправилися з особами, які спалили Український прапор

Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

 Новости за день