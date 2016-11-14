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По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко

По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко
Заступник керівника парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко розповіла, що у декількох областях сили опозиції підкуповують громадян для участі в протестах у Києві. «Робоча доба» протестувальника оплачується 500-ма гривнями. Про це вона заявила на Погоджувальній раді 14-го листопада 2016 року, інформує replyua.net.

«Представники нашої фракції мають інформацію про те, що у українських регіонах діють спеціальні найняті організації, які збирають людей за 500 гривень на добу брати участь у фейкових акціях протесту в Києві», - зазначила Луценко. «Цікаво, за які кошти організовуються все це під час того, як в Україні йде війна?», - поцікавилася народний депутат.

За її словами, саме цікаве те, що до організаторів входять як і колишні члени Партії регіонів, які причетні до вбивств під час «Революції гідності», так і представники нинішньої опозиції, які за часи Януковича сиділи за гратами. «Про таке навіть чути дивно, що саме в такому складі організація намагається сформувати так званий «Антимайдан», - зауважила Луценко. «Висновок напрошується сам по собі: гроші для розпалу безпорядків в Україні йдуть від Москви. Росія хоче зірвати надання Європейським союзом безвізового режиму Україні», - наголосила вона.
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