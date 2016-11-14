Під Радою вимагають якомога скоріше надати право НАБУ на проведення незалежного прослуховування

Представники «Автомайдану», «Центру протидії корупції» та «Реанімаційного пакету реформ» сьогодні, 14-го листопада, під стінами Ради влаштували акцію, вимагаючи надати НАБУ право на самостійного проведення прослуховування. Про це повідомив прес-центр «Реанімаційного пакету реформ», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що активісти, закликаючи депутатів розглянути питання надання антикорупційному бюро право на самостійне прослуховування, шуміли під Радою, грюкаючи телефонними слухавками. Там також нагадали, що даний проект закону, який за рішенням суду дає право НАБУ самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку, було зареєстровано в парламенті ще шість місяців тому. Пізніше його включили до порядку денного осінньої сесії ВРУ. На сьогоднішній день дане питання досі залишається нерозглянутим з невідомих причин. За непідтвердженими даними, це спричинено впливом ГПУ. Наразі право самостійного прослуховування має СБУ та Національно поліція. НАБУ ж, щоб отримати право на прослуховування, має попередньо просити дозволу в Служби безпеки. В той самий час політологи нагадують, що в співпраці МВФ та України вимагається до кінця листопада надати НАБУ право на самостійне прослуховування.
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