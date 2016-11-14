У зв'язку з можливими терактами з 15 листопада в Києві перекриють вул. Хрещатик

Через підвищення загрози проведення терористичних актів у Києві поліція розглядає питання про перекриття вулиці Хрещатик. Про це розповів керівник Головного управління Національної поліції Київської області Крищенко Андрій під час телеефіру на каналі «112 Україна», інформує replyua.net.
«На сьогоднішній день в Україні існує великий ризик терактів, оскільки ми знаходимося в стані неоголошеної війни проти сусіда-агресора. Наразі передбачається велике скупчення людей. І з метою забезпечення безпеки ми плануємо вживати заходи. Наша головна мета – порядок та безпека», - зазначив він.
«Плануємо перекрити автомобільний рух по вулиці Хрещатик, будемо проводити поверхневих огляд, застосовуватимемо стаціонарні та переносні металошукачі. Це заходи для безпеки мешканців та гостей міста, тому ми розраховуємо, що люди поставляться до цього з розумінням. Також патрулюватимуть місця масового скупчення людей вибухотехнічні підрозділи та патрулі з собаками. Також буде застосовано ще ряд заходів, які будуть обговорюватися з СБУ», - розповів Крищенко. Він зауважив, що перекриття Хрещатику заплановано на ранок 15-го листопада. Також поліція в черговий раз закликає киян бути обачними та обережними; у випадку виявлення небезпечних предметів повідомляти правоохоронні органи. Як відомо, декілька днів тому в українській розвідці заявили, що Росія з 15-го листопада планує в Україні масові провокації для дестабілізації загального стану.
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