За перший місяць опалювального сезону українці використали майже 0.5 мільярда кубів газу

Лише за перші 30 днів опалювального сезону в поточному році Українські підприємства та побутові користувачі з підземних сховищ використали майже 480 мільйонів кубічних метрів природного газу. Про це можна дізнатися з оперативних даних оператора ГТС компанії «Укртрансгаз», передає replyua.net.
Станом на 12-те листопада поточного року в підземних газосховищах знаходиться 14.25 мільярда кубометрів газу. А це в свою чергу менше на 15% (на 2.65 мільярда кубічних метрів) менше від показників за аналогічний період минулого року. Тоді у газосховищах України було 16.9 мільярда кубометрів природного газу. За перші 12 діб Україна спалила майже 200 мільйонів кубометрів газу.
Раніше повідомлялося, що у НАК «Нафтогаз України» запевняють, що кількість газу, яка є в газосховищах на сьогоднішній день достатня для нормального проходження опалювального сезону 2016 – 2017. У компанії прогнозують, що під кінець опалювального сезону в підземних сховищах газу залишиться ще 7 мільярдів кубометрів ресурсу. Мінімальний показник, який має залишатися – це 5 мільярдів кубів. Таким чином, за прогнозами «Нафтогазу», Україна без проблем і з комфортом проживе під час поточного опалювального сезону. Але не варто забувати про економію. Оскільки надмірне використання будь-якого ресурсу зазвичай користі не приносить.
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