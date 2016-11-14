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НАЗК передало в суд перший протокол проти керівника "Україна Соборна"

НАЗК передало в суд перший протокол проти керівника "Україна Соборна"
Національне агентство з питань запобігання корупції передали до суду перший адміністративний протокол проти керівника політичної партії «Україна Соборна». Про це сьогодні, 14-го листопада, повідомляє прес-центр НАЗК на сторінці у Фейсбук, передає replyua.net.

У інформаційному листі вказується про те, що глава партії Яхеєва Тетяна порушила кінцевий термін подачі декларації про статки та фінансові зобов’язання її політичної партії. Остання дата подання була 9-го листопада поточного року згідно з частиною 7 статті 173 Закону України щодо політичних партій.

Керівник політичної партії «Україна Соборна» Тетяна Яхеєва була ознайомлена з даним адміністративним протоколом, який було створено компетентною посадовою особою Національного агентства з питань запобігання корупції 11-го листопада поточного року. В той самий час у НАЗК нагадали, що під час розгляду адміністративних правопорушень, передбаченими з ст. 1724 до ст. 1729 Кодексу України про адміністративні правопорушення, присутність притягуваної до адміністративної відповідальності особи є обов’язковою. Як повідомлялося раніше, НАЗК також почало займатися перевіркою е-декларацій першої хвилі, яка закінчилася 30-го жовтня.
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