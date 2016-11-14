«Укравтодор» попросил водителей присылать фотографии заснеженных дорог

Предприятие «Укравтодор» намерено начать сбор оперативных фотоотчетов для того, чтобы у водителей была возможность перед тем, как отправляться в дорогу, посмотреть на состояние трасс. Как сообщает replyua.net, соответствующее сообщение на странице в социальной сети Фейсбук разместила пресс-служба ведомства.
«Уважаемые водители, принимая во внимание значительное ухудшение погодных условий в большинстве областей Украины просим присылать фото состояния проезда на дорогах общего пользования с четкими координатами на нашу электронную почту», – сообщили в «Укравтодоре».
Сотрудники службы намерены создать постоянно обновляемый альбом из этих фото.
Впрочем, призыв дорожников вызвал только большое возмущение у пользователей социальной сети.
«Какой смысл в этих фото?) Для коллекции?) На гмэйл(!) Вместо собств. или приложения с геопривязкой.. и посмотреть на них будет можно потом…, совершенно неясно, где и когда снег растает)», — написал пользователь Павел Самсонов.
«После въезда в Украину с границы Польши на Краковце и до Житомира полная жесть. Мы все еще не доехали до столицы, 12 часов от Краковца до Житомира. В житомирской области нет ни одной машины, убирающей снеш. Может просто надо чистить дороги, а не предупреждать водителей????!!!!!», — отозвалась Татьяна Сычова.
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