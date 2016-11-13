СБУ: Бойовика "Оплоту" посадили на 3 роки

Апеляційний суд Донеччини засудив до трьох років в’язниці колишнього представника самопроголошеного незаконного бандформування «Оплот» так званої «Донецької народної республіки». Про це сьогодні, 13-го листопада, повідомляється на офіційному сайті Служби безпеки України, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що його головна роль в терористичній організації була контролювати «порядок» на вулицях Донецька. Також він займався охороною складів та військової техніки сепаратистів. Прямої участі в бойових діях проти Збройних сил України дана особа не приймала. В результаті він не став цінним свідком для українського правосуддя.
У лютому минулого року чоловік передумав та покинув незаконне збройне формування і вирішив повернутися до рідного Дмитрова Донецької області. Там його і затримали представники СБУ. Згідно з матеріалами досудового розслідування Служби безпеки України, суд визнав представника терористичної організації винним в скоєнні злочину за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України. як повідомлялося раніше, терористичні формування ОРДЛО досі не повідомляють про місцезнаходження всіх військовополонених. Українська сторона готова до обміну в форматі «3 на 1».
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