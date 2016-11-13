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Портников объяснил, почему важно, чтобы в Украине все разговаривали на украинском языке

Портников объяснил, почему важно, чтобы в Украине все разговаривали на украинском языке
Виталий Портников в эфире «Еспресо TV» рассказал о том, почему очень важно, чтобы, когда Дональд Трамп прибудет с первым визитом в Украину или отправит сюда какого-нибудь своего представителя, он не услышал ни одного русского слова, - об этом передает replyua.net.

Портников напомнил о разговоре между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим, в котором президент РФ рассказывал, что никакой такой страны «Украина» вообще нет. Журналист отмечает, что скоро состоится встреча Путина с Трампом, и глава российского государства заявит и ему: «Дональд, какая там отдельная страна – никакой страны «Украина» нет. Они говорят на том же языке, что и мы, слушают ту же музыку, что и мы. Погуляй по их улицам – там все говорят на то же языке, что и мы». Портников сообщает, что Трамп удивиться, почему тогда существует отдельная страна. На что Путин ему ответит: «Ну ты понимаешь, там у них есть олигархи, которые хотят их грабить независимо от нас. Ну почему мы не можем их грабить? Почему техасцы должны грабить только Техас?» Блогер сообщает, что Путин предложит Трампу сделку по разделению сфер влияния по языковому принципу: «Давай договоримся, что всюду, где по-русски разговаривают, - это Россия, а где по-английски - США».

Портников подчеркивает, что, именно поэтому очень важно, чтобы во время визита Трампа в Украину или одного из его соратников, каждый из них услышал в Украине только украинскую речь и украинскую музыку – тогда они поймут, что Путин говорил им что-то не то.
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